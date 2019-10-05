Son Dakika Haberleri: Datça'da kozmetik hırsızı yakalandı
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Datça'da kozmetik hırsızı yakalandı

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde kozmetik ürünler satan bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptığı belirlenen yaşlı şahıs polis tarafından yakalandı.

Datça'da kozmetik hırsızı yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde kozmetik ürünler satan bir alışveriş merkezinden hırsızlık yaptığı belirlenen yaşlı şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Datça'da faaliyet gösteren kozmetik ürünler satışı yapan bir alışveriş merkezi görevlileri, güvenlik kameralarını incelediklerinde bir şahsın kozmetik ürünlerini alarak parasını ödemeden mağazadan ayrıldığını belirledi. Mağaza görevlilerinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ürünleri mağazadan çalan kişinin O.D (73) isimli şahıs olduğunu belirledi. Polis ekipleri yaptıkları operasyon ile O.D isimli şahsı gözaltına alarak hakkında adli tahkikata başladı. - MUĞLA

Polis, Muğla, Datça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:16 Kaynak: İHA
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