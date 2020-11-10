Datça'da kullanılmayan okul binası kütüphane olacak - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, kullanılmayan okul kütüphaneye dönüşecek.

Yaka Mahallesi Kumyer mevkisinde yer alan ve kullanılmayan okul binası, mahalle gençlerinin çalışmasıyla gerekli tadilatlar yapılarak kütüphane olarak hizmet verecek.

Yaka Mahalle Muhtarı Serhat Yılmaz, AA muhabirine, kullanılmayan okul binasının mahallenin gençleri tarafından tadilattan geçirilip kütüphaneye dönüştürüleceğini söyledi.

Mahalle gençlerinin kullanılmayan okulun boya ve bahçe düzenlemesini yaparak kütüphaneye dönüştürme taleplerini uygun bulduklarını aktaran Yılmaz, el birliğiyle boya ve bahçe temizliğinin yapıldığını, kütüphane için ihtiyaçların da mahalle halkına iletildiğini kaydetti.

Yılmaz, "Evde kullanılmayan, kitap rafı, dolap gibi ihtiyacımızı çevremize ilettik. Kütüphanemiz için kitap, özellikle çocuklarımız için hikaye kitabı desteğine de ihtiyacımız olacak. Destek ve yardım sağlamak isteyen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.