Datça'da kuvvetli rüzgar - Son Dakika

Datça'da kuvvetli rüzgar
12.12.2020 10:21
MUĞLA'nın Datça ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
MUĞLA'nın Datça ilçesinde gece geç saatlerde başlayan kuvvetli rüzgar etkili oluyor.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı üzerine, Datça limanındaki gezi ve balıkçı tekneleri iskelelere bağlandı. Saatte hızı 60 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle, limanda bulunan gezi teknecilerine ait yazdan kalma bir satış gişesi devrildi. Masa ve sandalyeler uçtu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı tekne sahipleri ise teknelerinin kıyı ile olan bağlantılarını halatlarla güçlendirerek, gece boyu nöbet tuttu. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgarın gün boyu etkisini artırarak süreceği uyarısında bulundu.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Kırmızı Oda'dan Akrep dizisine transfer olan Evrim Alasya, yeni rolüyle Twitter'da trend oldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti