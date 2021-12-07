Üye Girişi
Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika

Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

07.12.2021 17:16

Datça ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

Datça ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi.

İlçede sağanak ve kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi'nde yaklaşık 25 yıllık olduğu tahmin edilen Gravilla ağacı işlek caddeye devrildi.

O sırada ağacın altında bulunan iki kişi son anda kaçarak kurtuldu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.

Çevredeki vatandaşlar olayın şaşkınlığını bir süre üzerlerinden atamadı.

Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi
Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da 18:14 Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da
18:05 "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı 16:07 Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı

Son Dakika Haberleri
18:14 Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da
18:13 Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik
18:04 "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü
18:02 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı
18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
18:00 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı
17:59 Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı
17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var
17:54 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir
17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik         
18:14
İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti         
18:07
3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı         
18:03
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti         
16:27
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 18:23:48. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement