Datça'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor
59 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine Datça'da denizciler, teknelerini iskelelere bağladı. Bugün saat 13.00'te etkisi hissedilen rüzgar nedeniyle denizciler teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı teknelerin halatları koptu. Kopan halatlar, denizciler tarafından elbirliğiyle onarılarak, yeniden bağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:24 Kaynak: DHA
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