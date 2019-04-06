Son Dakika Haberleri: Datça'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor

Datça'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor

17 dakika önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Datça'da Kuvvetli Rüzgar Etkili Oluyor, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar uyarısı üzerine Datça'da denizciler, teknelerini iskelelere bağladı. Bugün saat 13.00'te etkisi hissedilen rüzgar nedeniyle denizciler teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı teknelerin halatları koptu. Kopan halatlar, denizciler tarafından elbirliğiyle onarılarak, yeniden bağlandı. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:56 Kaynak: DHA

Muğla, Datça, Güncel
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