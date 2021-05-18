Datça'da kuyuya düşen iki yaban domuzu çıkarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde kuyuya düşen yavru yaban domuzları kurtarıldı.

Cumalı Mahallesi Murdala mevkisinde üç yaban domuzunun yaklaşık 8 metrelik kuyuya düştüğü ihbarını alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kuyudaki domuzu kurtarmak için AKUT Datça gönüllülerinden destek istedi.

AKUT'un kuyuda yaptığı çalışmayla yavru domuzlardan ikisi kurtarılıp doğal ortamına bırakılırken, biri telef oldu.