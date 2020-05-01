Datça'da, lise öğrencisine kredi kartı dolandırıcılığından gözaltı - Son Dakika

Ülke genelinde büyük bir dolandırıcılık olayının, Datça ayağını oluşturduğundan şüphelenilen M.E.Y. polisteki işlemlerinin ardında bugün adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarını kopyalayıp, kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı belirlenip gözaltına alınan 18 yaşındaki lise öğrencisi Muhammet Emir Y., adliyeye sevk edildi.

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