Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti - Son Dakika
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Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti

07.04.2022 21:28
Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti

Muğla'nın Datça il­çe­sin­de Hı­zır­şah Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Bü­yük­şe­hir ve Datça Be­le­di­ye­lerini pro­tes­to etmek için yol kapattı.

Muğla'nın Datça il­çe­sin­de Hı­zır­şah Ma­hal­lesi sa­kin­le­ri, Bü­yük­şe­hir ve Datça Be­le­di­ye­lerini pro­tes­to etmek için yol kapattı.

Datça'da Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan beş yıl önce ya­pı­lan bö­lün­müş yol ça­lış­ma­la­rın­da Kazım Yıl­maz Bul­va­rı'ndan Hı­zır­şah Ma­hal­le­si'ne giden yol ula­şı­ma ka­pa­tı­la­rak 1 ki­lo­met­re ile­ri­den açıl­dı.

Altı yıl önce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Uçar'ın ka­pa­tı­lan yolu en kısa sü­re­de aça­ca­ğı sö­zü­nü ken­di­le­ri­ne ver­di­ği­ni iddia eden ma­hal­le­ sakinleri, de­fa­lar­ca be­le­di­ye­ye yap­tık­la­rı baş­vu­ru­lar­dan bir türlü sonuç ala­ma­dık­la­rı­nı ve mağ­dur ol­duk­la­rı­nı öne sürdü.

Me­su­di­ye'yi Pa­la­mut­bü­kü'ne bağ­la­yan ana­ yol üze­rin­de top­la­nan ma­hal­le­li, el­le­rin­de Türk bay­ra­ğıyla yolu ka­pat­tı. Daha sonra ma­hal­le sa­kin­le­ri, Baş­kan Uçar'la gö­rüş­mek için be­le­di­ye binası önün­de top­lan­dı.

Hı­zır­şah Ma­hal­le Muh­ta­rı Özay Ermiş, "Hı­zır­şah Mahalle'miz, Datça'nın Kni­dos'­tan son­ra­ki ta­ri­hi gü­zel­lik­le­ri­nin ol­du­ğu yer. Yol ya­pıl­dı­ğın­dan beri ma­hal­le­mi­ze zi­ya­ret­çi gelmez oldu. Biz de kendi adı­mı­za ka­yıt­lı olan Me­su­di­ye'yi Pa­la­mut­bü­kü'ne bağ­la­yan ana­ yo­lu tarla sa­hi­bi ola­rak ve muh­tar­lık ola­rak ka­pat­ma ka­ra­rı aldık. Hı­zır­şa­h yo­lu­nun açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Bu ko­nu­da da ge­rek­li yet­ki­li­ler­den başta Cum­hur­baş­ka­nı­mız olmak üzere tüm dev­let bü­yük­le­ri­miz­den bü­yük­şe­hir yet­ki­li­le­ri­miz­den des­tek bek­li­yo­ruz." dedi.

Be­le­di­ye önün­de top­la­nan ma­hal­le sa­kin­le­ri­ni kar­şı­la­yan Datça Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar ise ko­nu­nun ken­di­le­ri­ni il­gi­len­dir­me­di­ği, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin görev alanına girdiğini iddia etti.

Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti
Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti
Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti
Datça'da mahalle sakinleri yolu ulaşıma kapatarak belediyeleri protesto etti

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Muğla, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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