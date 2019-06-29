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Datça'da makilik alan alev alev böyle yandı

1 saat önce

Datça'da makilik alan alev alev böyle yandı Makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber olduMUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Datça'da makilik alan alev alev böyle yandı
Makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu
MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde akşam saatlerinde makilik alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
Datça Palamutbükü Mahallesi su depolarına yakın alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için ekipler seferber oldu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alındığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Datça'da makilik alan alev alev böyle yandı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
Muğla, Datça, Yerel
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