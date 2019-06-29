Datça'da makilik alanda yangın
54 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Datça
ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahaleye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Muğla
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