Son Dakika Haberleri: Datça'da makilik alanda yangın (2)
Son Dakika Güncel Haber

Datça'da makilik alanda yangın (2)

12 dakika önce

SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Datça'da makilik alanda yangın (2), System.String[]

SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:12 Kaynak: DHA
Marmaris, Muğla, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Mansur Yavaş: Satış için ilan verdiğimiz gayrimenkuller TOKİ'ye devredilmiş Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için kritik açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 19:24:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Datça'da makilik alanda yangın (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]