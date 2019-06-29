Datça'da makilik alanda yangın (2)
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SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Milas ve Marmaris'ten sevk edilen 2 helikopterin yanı sıra Datça Orman İşletme Şefliği tarafından 7 arazöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAFGAME) gönüllülerinin karadan yaptığı çabalar sonucu söndürülen yangında, 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.
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