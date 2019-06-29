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Datça'da makilik alanda yangın (3)

34 dakika önce

YANGIN TEKRAR BAŞLADIMuğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı.

Datça'da makilik alanda yangın (3), System.String[]

YANGIN TEKRAR BAŞLADI
Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Datça ilçe merkezine 30 kilometre mesafede, Cumalı Mahallesi Palamutbükü limanı üst tarafında televizyon verici antenleri ve su deposunun bulunduğu yüksek tepede makilik bir alanda çıkan yangın, karadan ve havadan iki helikopter ile yapılan müdahalelerle, saat 18.30 sıraları kontrol altına alınmıştı. Helikopterlerin olay yerinden ayrılmasından yaklaşık bir saat sonra soğutma çalışmaları yapılırken, bölgeye yakın bir alanda alevler yeniden başladı. Esen kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede tekrar etkili oldu. Olay yerinde bulunan, Datça Orman İşletme Şefliğine bağlı 7 arozöz ve 30 orman işçisi ile Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi'nden (MAFGAME) gönüllüler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Alevler tepeden sahile doğru bir hat halinde aşağıya inmeye başlarken; rüzgarın doğudan batıya doğru eserek, alevleri yerleşim alanlarından uzaklaştırması olası bir facianın önlenmesini sağladı. Ancak kuvvetli rüzgarın ters dönmesi durumlunda, Palamutbükü sahili ve liman bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtiliyor. 

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla),


Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:52 Kaynak: DHA
Muğla, Datça, Güncel
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