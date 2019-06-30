Son Dakika Haberleri: Datça'da makilik alanda yangın (4)
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Datça'da makilik alanda yangın (4)

11 dakika önce

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı.

Datça'da makilik alanda yangın (4), System.String[]

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ 
Muğla'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye, Mezgit ve  Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Mezgit ve Mesudiye mahallelerinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Palamutbükü'nde etkili olmaya devam ediyor. Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla),  


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:14 Kaynak: DHA
Mesudiye, Muğla, Datça, Güncel
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