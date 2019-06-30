Datça'da makilik alanda yangın (5)
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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.
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