Son Dakika Haberleri: Datça'da makilik alanda yangın (5)
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Datça'da makilik alanda yangın (5)

52 dakika önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.

Datça'da makilik alanda yangın (5), System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından çıkan ikinci yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu saat 06.00 sıralarında söndürüldü.
 


 


Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:04 Kaynak: DHA
Muğla, Datça, Güncel
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