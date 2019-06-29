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Datça'da makilik yangını sürüyor

10 dakika önce

Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalene rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Datça'da makilik yangını sürüyor, System.String[]
Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalene rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Yangına gündüz saatlerinde havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, havanın kararması sonrası yer ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Tamamen makilik alanda ilerleyen yangın rüzgar ile yönünü denize çevirdi.

Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 13 arazözü ile birlikte 100'e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor. Verici tepesinden denize doğru ilerleyen yangının Palamütbükü yerleşim birimine sıçramaması için ekipler alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

Yangına müdahale eden arazöz ve itfaiyelerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin su tankerleri de bölgede bulunuyor. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Muğla, Datça, 3. Sayfa
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