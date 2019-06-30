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Datça'da makilik yangını sürüyor

1 saat önce

Datça'da makilik yangını sürüyor Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan makilik yangını şiddetli rüzgar nedeniyle devam ederken, yangının denize doğru ilerlediği öğrenildiMUĞLA - Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı...

Datça'da makilik yangını sürüyor
Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkisinde akşam saatlerinde başlayan makilik yangını şiddetli rüzgar nedeniyle devam ederken, yangının denize doğru ilerlediği öğrenildi
MUĞLA - Datça Palamükbükü Verici tepesinde akşam saatlerinde elektrik tellerinden çıktığı öne sürülen makilik yangını ekiplerin müdahalelerine rağmen şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamadı.
Yangına gündüz saatlerinde havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, havanın kararması sonrası yer ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışıyor. Tamamen makilik alanda ilerleyen yangın rüzgar ile yönünü denize çevirdi.
Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Muğla Büyükşehir Belediyesinden 10 itfaiye aracı, orman bölge müdürlüğünün 13 arazözü ile birlikte 100'e yakın orman ve itfaiye personeli çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkı da ekiplere yardımcı oluyor. Verici tepesinden denize doğru ilerleyen yangının Palamütbükü yerleşim birimine sıçramaması için ekipler alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.
Yangına müdahale eden arazöz ve itfaiyelerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin su tankerleri de bölgede bulunuyor.
Datça'da makilik yangını sürüyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:08 Kaynak: İHA
İtfaiye, Muğla, Datça, Yerel
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