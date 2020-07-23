Datça'da meslek lisesi öğrencileri tecrübe kazanacak - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde Meslek Lisesi'ne devredilen tarihi yel değirmenin bulunduğu alan uygulama restoranı olarak düzenlendi.

Kızlan Mahallesi Değirmenüstü mevkiinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait 1560 metrekare yüzölçümlü ve üzerinde 200 yılı aşkın tarihi yel değirmeni bulunan alan 20 Ağustos 2019 tarihinde imzalanan protokolle Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine uygulama alanı ve restoran olarak işletmesi amacıyla verilmişti.

Yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından tesisin açılışı yapıldı. Açılışa Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışı yapılan tesiste 10, 11 ve 12'nci sınıflardaki yaklaşık 50 öğrenci uygulama restoranında çalışıp kendilerini geliştirecek ve tecrübe kazanacak. - MUĞLA