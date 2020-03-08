Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı - Son Dakika

Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.

Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesindeki badem ağaçlarında yılın ilk hasadına başlandı.


Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor.

Mevsimin ilk çağlaları toplayan üreticiler, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satıyor, Antalya üzerinden de yurt dışına ihraç ediyor.

Palamutbükü Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden 86 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, bu yıl badem ağaçlarının biraz geç meyve verdiğini, ancak geçen yıla göre daha verimli olduğunu söyledi.

Palamutbükü'nde ilk çağla bademlerin kendi bahçesinde çıktığını ve hasadını yapmaya başladığını anlatan Karuyurt, ilk ürünün kilogramını 50 liradan satışa sunduklarını kaydetti.

Datça bademinin lezzet yönünden farklı olduğunu vurgulayan Ayhan Mehmet Karayurt, bademin ilçe halkının önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Bu arada, bademlerin çiçek açıp çağla olduğu dönemi görmek isteyen birçok kişinin farklı kentlerden ilçeye geldiği de dikkati çekiyor.

Türkiye, Denizli, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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