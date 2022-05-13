DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI - Son Dakika
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DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

13.05.2022 15:40

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, mevsimin ilk patates hasadı, soğuk hava ve don olayları nedeniyle bu yıl yaklaşık bir ay gecikmeyle bugün yapıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, mevsimin ilk patates hasadı, soğuk hava ve don olayları nedeniyle bu yıl yaklaşık bir ay gecikmeyle bugün yapıldı.

Datça'nın kırsal Kızlan Mahallesi'nde, İdris Dören (48) ve Serhat Yılmaz'a (44) ait tarlada gerçekleştirilen patates söküm etkinliğine, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Datça Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bülent Şatır, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Datça'da bu yıl 2 bin dekarlık alanda patates ekimi yapıldı. Kış aylarında soğuk geçen hava koşullarına bağlı olarak, hasat bir ay gecikmeli olarak gerçekleşirken rekoltenin yüzde 40'a varan azalma nedeniyle 6 bin ton civarında olması bekleniyor. Tarlada kilogramı 7 ile 8 TL arasında alıcı bulan patates, düşük rekolteye rağmen üreticinin yüzünü güldürdü. Datça Kaymakamı Mesut Çoban patates söküm etkinliğinde yaptığı konuşmada, Datça'nın turizmin yanı sıra, bir tarım ilçesi olduğunu söyledi. Çoban, "Erken olan patatesi, geç olan güz domatesi ve başka hiçbir yerde olmayan lezzetli badem ve bal üretimi ile aynı zamanda bir tarım ilçesiyiz. Bu yıl iklim olarak zor bir yıl yaşadık. Buna rağmen çiftçimiz, gayret etti, üretti. Bu hafta itibariyle ürününü pazara gönderiyor. Bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ise konuşmasında, Datça'nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Saylak, "Bu yıl dünya genelinde yaşanan iklim felaketi nedeniyle nisan ayı başlarında yapılması gereken patates hasadını bu tarihlerde yapıyoruz. Fiyatların pazarda ve marketlerde ucuzlaması ancak bundan sonra ortaya çıkacak. Datça güz domatesi ile yılbaşına kadar üretim yapılan bir ilçe. Yine bölgenin en erken bezelye ve bakla üretimi bu topraklarda gerçekleştiriliyor. Bugün bu hasadın gecikmesi; bize, küresel ısınmanın, açık alanda üretim üzerinde ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Türkiye'de ve dünyada tarımsal üretimin yüzde 35'inin küçük aile işletmeleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Saylak, "Bu üretim, insanoğlunun gıda ihtiyacının karşılanmasında çok önemli yer tutar. Küçük aile işletmelerinin yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemesi için, güçlerini birleştirmeleri gerekiyor. Güçlerimizi bir arada tutacağız. Diri olalım, iri olalım, bir olalım. Hep birlikte üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI
DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI
DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI
DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI

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Hisarcık, Tarım, Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DATÇA'DA MEVSİMİN İLK PATATES HASADI YAPILDI - Son Dakika


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