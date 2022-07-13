Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor - Son Dakika
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Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor

13.07.2022 16:03

Muğla'nın Datça ilçesinde meydana gelen orman yangını yerleşim bölgesine sıçradı. Küçük bir alanda başlayan yangın 1 evin yanmasına neden olurken, ekipler, yangının diğer yaşam alanlarına da sıçraması ihtimaline karşı bölgeyi tahliye ediyor.

Yaz aylarının kabusu haline gelen orman yangınları yeniden baş göstermeye başladı. Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında başladı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü.

Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor

ALEVLER EVE SIÇRADI

Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

TEDBİR AMACIYLA EVLER BOŞALTILDI

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." bilgisi verildi.

MARMARİS- DATÇA KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Havadan ve karadan yapılan müdahaleler devam ederken, yangın nedeniyle Marmaris-Datça karayolu trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri yolu trafiğe kapatarak sadece görevli araçların geçişine izin veriyor.

Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor

BÖLGEYE GİDEN ARAZÖZ VİRAJDA DEVRİLDİ

Yangın bölgesinde talihsiz bir kaza da yaşandı. Takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

"İLK MÜDAHALEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Diğer yandan Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muğla, Datça, İzmir ve Urla'da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor" ifadelerine yer verildi.

İşte bölgeden kareler:

Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
Son Dakika: Datça'da orman yangını! Alevler eve sıçradı, bölge tahliye ediliyor
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SON DAKİKA: Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor - Son Dakika
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