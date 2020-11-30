Datça'da MHP'liler fidan dikti - Son Dakika

Muhtarlık tarafından okul bahçesi ve kara yolunda belirlenen noktalara 50 fidan dikildi.

Datça 'da MHP İlçe Teşkilatı üyeleri fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.

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