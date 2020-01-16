Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2 - Son Dakika

Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2

6 saat önce

Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2 (RÖPORTAJLAR)

Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2 (RÖPORTAJLAR)

Datça'da, minibüslerde 65 yaş ve üzeri ücretsiz yolcu taşıma tartışması -2

Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
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