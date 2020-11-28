Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı

28.11.2020 13:58
Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı, System.String[]

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.

MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120'nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar MOBESE denetimleri konusunda bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermesi amaçlanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin artarak devam edeceği açıklanırken, son dönemde trafikte önemi büyük olan yayaların şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşların motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlara yönelik yaya yollarındaki denetimler de sürüyor. - MUĞLA

Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı

Emniyet Müdürlüğü, MOBESE, Datça, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi İran'daki suikast Ortadoğu'yu karıştırdı! Netanyahu 2018'de Fahrizade için "Bu ismi unutmayın" demiş "İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı
Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı Aracını otoparka bırakan Yasemin Şefkatli geçmiş dönem borcunu öğrenince şaşıp kaldı         
13:44
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz gün verip uyardı: Cumaya kadar sayı azalmazsa sert tedbirler devreye sokulabilir         
12:28
Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi Maske nedeniyle uçakta ortalık karıştı! 3 yolcu ile futbolcular çığlık çığlığa birbirine girdi         
11:50
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi Hırsızlar için kurulmuştu, pandemide işe yaradı! Kamerayla izlenen köye koronavirüs giremedi         
10:43
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak Son dakika: 2021'de MTV, trafik ve vergi cezaları yüzde 9,11 oranında artacak         
09:40
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor         
08:37
Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor Sokak sokak gezip ördüğü kıl çoraplarının çiftini 500 TL'den satıyor         
08:06
Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı         
07:39
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 14:04:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei