Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı - Son Dakika

Datça'da MOBESE denetimleri arttırıldı
28.11.2020 13:58
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının yanında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla MOBESE denetimlerini arttırdı.
MOBESE denetimlerine ağırlık verilmesinin ardından geçen ay içerisinde 120'nin üzerinde MOBESE üzerinden cezai işlem uygulandı. Vatandaşlar MOBESE denetimleri konusunda bilgilendirerek kazaların azaltılması ve vatandaşın mağduriyetini gidermesi amaçlanıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin artarak devam edeceği açıklanırken, son dönemde trafikte önemi büyük olan yayaların şikayetlerini gidermek için sevgi yolu ve diğer yaya yollarına vatandaşların motorlu taşıtlarıyla girdiği yönündeki ihbarlara yönelik yaya yollarındaki denetimler de sürüyor. - MUĞLA
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