Datça'da motosikletlilerden 19 Mayıs turu - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde bir grup motosikletli, şehir merkezinde konvoy oluşturup tur attı.

Datça, Şenkaya Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında toplanan motosikletli bir grup, önlerindeki bir cip eşliğinde marşlar söyleyip, korna çalarak, Atatürk Caddesi güzergahı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada bir süre marşlar söyleyen grup daha sonra Atatürk Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı ve Kazım Yılmaz Bulvarları'nı takip ederek, Marmaris yol ayrımına kadar gitti.

Motosikletlileri, yol kenarından izleyen vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Gökkuşağını Süren Kadınlar Motosiklet Kulübü Datça İlçe Temsilcisi Ful Aydoğan (46), 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladıklarını belirtip, bundan sonra da her yıl dönümlerinde motosikletlileri konvoy oluşturmaya çağırdı. Türkiye Kadın Motosikletçiler Spor Kulübü Derneği (TKMK) Datça İlçe Temsilcisi Gönül Eser (44) ise gelecek yıllarda çok daha geniş katılımlarla bu etkinliklerde buluşma dileğinde bulundu.

Etkinliğe katılan motosikletçilerden Cansu Genç Tutalay (48), Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.