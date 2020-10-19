Datça'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Datça ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve muhtarlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Muhtarlar Derneği Başkanı ve İskele Mahallesi Muhtarı Metin Karadağlı, yaptığı konuşmada, muhtarlığın toplumun tarihsel ve geleneksel niteliklerini içeren öz kültüründen doğan bir kurum olduğunu söyledi.

Törenin ardından Kaymakam Çoban muhtarlarla bir araya geldi.

Toplantıda, muhtarların talep ve ihtiyaçları değerlendirildi.