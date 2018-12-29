Son Dakika Haberleri: Datça'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Datça'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

27 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Datça'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda önceki toplantılarda gündeme getirilen konular ve mahallelerin genel sorunları ile ilgili yürütülen çalışmalar istişare edildi. Sunulmakta olan Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması için görüş alış verişinde bulunuldu.

Muhtarların talep ve isteklerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Mesut Çoban, Muğla, Datça, Güncel
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