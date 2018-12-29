Datça'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
27 dakika önce
Muğla'nın Datça ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban başkanlığında Aralık ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Muğla
'nın Datça
ilçesinde Kaymakam Mesut Çoban
başkanlığında Aralık
ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda önceki toplantılarda gündeme getirilen konular ve mahallelerin genel sorunları ile ilgili yürütülen çalışmalar istişare edildi. Sunulmakta olan Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması için görüş alış verişinde bulunuldu.
Muhtarların talep ve isteklerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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