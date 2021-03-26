Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi - Son Dakika

Datça'da muhtarlara AFAD tarafından eğitim verildi
26.03.2021 13:55
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 muhtara Afet Farkındalık eğitimi düzenlendi.
Muğla'nın Datça ilçesinde 12 muhtara Afet Farkındalık eğitimi düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 2021 yılı "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak için, afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik, eğitimler devam ediyor. Datça'da 12 Mahalle muhtarına Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde Afet Farkındalık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde eğitim verildi. - MUĞLA
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