Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor - Son Dakika
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Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor

13.07.2022 22:15
Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor

Datça'da saat 12'de başlayan orman yangını, hava kararmasına rağmen hala devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları ekiplerin havadan ve karadan büyük bir özverisiyle devam ederken Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, ilk kez gece kullanılabilen helikopterlerin kullanılacağını söyledi.

Muğla'nın Datça ilçesinde saat 12'de çıkan yangın devam ediyor. Havadan ve karadan süren yangın söndürme çalışmalarında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alırken, havanın kararmasıyla birlikte çalışmalarda da zorlaşmaya başladı.

İLK KEZ GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER KULLANILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'daki Yangın bölgesine gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci yaptığı açıklamada, "Teknolojimiz en üst seviyede. Kullandığımız yapay zeka, yazılımlarımız, donanımlarımız. Biz Marmaris'te daha beterini gördük, burada içimiz daha rahat. Burada son durumla ilgili bilgi alacağız. Bir de gece kullanılabilen helikopterleri de ilk defa burada denemiş olacağız. Bunların sağlıklı çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. İlk defa burada deneyeceğiz" dedi.

TEDBİR AMAÇLI 5 EV BOŞALTILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Bekir Pakdemirli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Datça'da öğlen saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları hava kararmasına rağmen havadan ve karadan sürüyor - Son Dakika
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