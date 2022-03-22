Datça'da öğrenciler il spor müsabakalarından başarıyla döndü - Son Dakika
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Datça'da öğrenciler il spor müsabakalarından başarıyla döndü

22.03.2022 13:36
Datça'da öğrenciler il spor müsabakalarından başarıyla döndü

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları Müsabakaları'nda Datçalı öğrenciler kendi dallarında derece elde etti.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği, Okul Sporları Müsabakaları'nda Datçalı öğrenciler kendi dallarında derece elde etti.

Atletizm yarışmalarında Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Bahadur, Gülle Atma ve Cirit Atma Genç Erkekler kategorilerinde il birinciliği elde ederken, Basketbol Genç A Kızlar kategorisinde yarışan, Şehit Ersoy Yorulmaz Lisesi, Kız Basketbol Takımı ile Basketbol Küçük Kızlar kategorisinde Yılmazlar Ortaokulu Kız Basketbol il birincisi oldu.

Basketbol Küçük Erkekler kategorisinde Yılmazlar Ortaokulu Erkek Basketbol Takımı ile Basketbol Genç Kızlar kategorisinde Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı il ikincisi, Hokey Genç Erkekler kategorisinde Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi Hokey Takımı ve Atletizm 100 metre ve 400 metrede, Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrencisi Bünyat Dursun il üçüncüsü oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, "Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, ilimizi bölge karşılaşmalarında temsil etme hakkı kazanan takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Datça'da öğrenciler il spor müsabakalarından başarıyla döndü - Son Dakika


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