Datça'da öğrencilere tohum ve saksı kampanyası - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında 2 bin 600 öğrenciye tohum ve saksı verildi.

Datça Orman İşletme Şefi Saner Demirtaş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal'a öğrencilere ulaştırılması için tohum ve saksıları teslim etti.

Demirtaş, Orman Genel Müdürlüğünün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Türkiye'de tüm öğrencilere özel olarak hazırladığı tohum ve saksıları Milli Eğitim müdürlükleri aracılığıyla öğrencilere ulaştıracaklarını söyledi.

İlçe Müdürü Bülent Aldal ise her çocuğun bir fidan olduğunu belirterek, "Bu fidanlar aynı zamanda saksıda büyüyecek, her çocuğa da orman sevgisini aşılamak için bir eğitim yöntemi olacak. Biz de katılımcı bir paydaş olarak, bu görevde bulunduğumuz için onur duyuyoruz." dedi.