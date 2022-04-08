Datça'da öğretmene darp iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Datça'da öğretmene darp iddiası

08.04.2022 11:54
Datça'da öğretmene darp iddiası

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulunda öğrenci yakını tarafından bir öğretmenin darp edildiği, okul müdürü ve müdür yardımcısının da küfür ve hakarete maruz kaldığı iddiası sonrası eğitimciler sendikası olaya tepki gösterdi.

Muğla'nın Datça ilçesindeki Yılmazlar Ortaokulunda öğrenci yakını tarafından bir öğretmenin darp edildiği, okul müdürü ve müdür yardımcısının da küfür ve hakarete maruz kaldığı iddiası sonrası eğitimciler sendikası olaya tepki gösterdi.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Örder Uçak, okulda disiplin kuruluna giden bir öğrencinin yakınının okul bastığını, koridorda öğrencilerin, velilerin, çalışanların gözü önünde okul müdürü Tülay Demirci Boğatemür ve Müdür Yardımcısı Sedat Boğatemür'e ağıza alınmayacak küfür, hakaret, tehdit ve bir öğretmene darp ettiğini belirterek olayı kınadıklarını açıkladı.

Uçak yaptığı açıklamada, "Öğretmenlerimizi hedef alan saldırılar günbegün artıyor. Kaygı verici boyutlara varan bu saldırılar üzüntümüzü katmerleştiriyor, geleceğe yönelik endişelerimizi arttırıyor.

Öğretmene saldırı, eğitimimize saldırıdır, geleceğimize saldırıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesine, topluma faydalı bir birey haline gelmesine katkıda bulunmak istiyor isek; saldırganlara karşı, toplum olarak, ülke olarak önlem almak zorundayız. Öğretmen şiddet haberlerine konu olmamalıdır. Öğretmene yapılan şiddete ilişkin caydırıcı nitelikte yasal bir düzenleme acilen yapılmalıdır. Disiplin yönetmeliklerindeki yetersizlikler giderilerek öğretmene verilen değer hususunda veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Okullardaki güvenlik önlemleri artırılmalı, bu tür saldırılara karışanların kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalara gidilmelidir. Konunun yasal takipçisi olacağımızı buradan belirtiyoruz" dedi. - MUĞLA

Datça'da öğretmene darp iddiası
Datça'da öğretmene darp iddiası

YORUMLAR
500
86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

okul müdürü, Muğla, Okul, Uçak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da öğretmene darp iddiası - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:25 Taciz iddiası sonrası mahalleli tarafından şiddet görüp bıçaklanmıştı! Hayatını kaybeden adamın olay esnasında oruçlu olduğu ortaya çıktı
11:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı: Dolardaki beklenti ise 16,85 TL
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:09:54. #1.12#
SON DAKİKA: Datça'da öğretmene darp iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement