Datça'da orman yangını (11) - Son Dakika
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Datça'da orman yangını (11)

14.07.2022 02:40
Datça'da orman yangını (11)

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANIK: YANGIN BÖLGESİNE ACİL VE TEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN 500 BİN TL GÖNDERİYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Muğla, Datça'da bugün başlayan yangında ekipler sahada yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın sebebiyle tahliye edilen hanelere 3.000 TL nakdi destek ödemelerini başlattık. Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 500.000 TL kaynak gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da orman yangını (11) - Son Dakika

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