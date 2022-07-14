DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13) - Son Dakika
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DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13)

14.07.2022 07:17
DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13)

ALEVLERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor.

ALEVLERE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.21 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi. Tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı.

Mesudiye mahallesinin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvanın tahliyesini gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci bölgeye gelerek, incelemelerde bulunduktan sonra düzenlediği basın toplantısında ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğu belirtti.Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına destek oluyor. Rüzgar şiddetini düşürürken, tek nokta olan Kızılbük mevkiinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Görüntü dökümü-----------------------------

-Yangına havadan müdahale

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN - Fırat AKAY - Mehmet ÇİL -/ DATÇA (Muğla),


YORUMLAR
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Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor Datça'da meydana gelen orman yangını 1 evi kül etti! Bölge tahliye ediliyor Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı Son dakika... Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DATÇA'DA ORMAN YANGINI(13) - Son Dakika

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