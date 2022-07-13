Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor
MUĞLA) Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kaynak: İHA
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