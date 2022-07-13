Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

13.07.2022 13:29

Son dakika haberlerine göre Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyorMUĞLA) Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor

MUĞLA) Muğla'nın Datça ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Datça'daki orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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