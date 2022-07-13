Datça'da orman yangını (10) - Son Dakika
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Datça'da orman yangını (10)

13.07.2022 20:26

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor. Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Datça'da orman yangını (10) - Son Dakika

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