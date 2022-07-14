Datça'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, bölgede arıcılık yapan vatandaşlar, kovanları alevlerden uzak bölgeye götürdü. Bunun yanı sıra besicilik yapan köylülerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı.
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... DATÇA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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