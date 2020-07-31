Datça'da otellerde boş oda kalmadı - Son Dakika

Muğla'nın Datça İlçesi'nde bayramın birinci günü, turizmcinin yüzü güldü. İlçede, otellerdeki doluluk oranı bu sezon ilk kez yüzde 100'e ulaştı. Yaklaşık 10 bin yatak kapasitesine sahip olan ilçede, bayram süresi boyunca boş tek bir yatak kalmadı.

Türkiye Küçük Otelciler Derneği Başkan yardımcısı ve Datça Turizm Otelciler Derneği Başkanı Bülent Sancakdar, bayrama kadar yüzde 50-60 civarlarında seyreden doluluk oranının, ilk kez yüzde 100'lere ulaştığını belirterek, "Pandemi sürecinde herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmazsa bu hareketliliğin Ağustos ayında da sürmesini bekliyoruz. Haziran ayındaki kayıplarımızı, Ağustos ayında karşılayacağımızı umut ediyorum" dedi.