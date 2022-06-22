Datça'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Datça'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü

22.06.2022 20:35
Datça'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların da destek verdiği çalışmalarla yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 18.40 sıralarında İskele Mahallesi'nde otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev alan kuru otlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Çevrede oturan yüzlerce kişi, itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin üzerine toprak atarak yangına müdahalede bulundu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ve Datça Orman İşletme Şefliğinden 3 arazöz, iki ilk müdahale aracı, 14 itfaiye eri ve orman işçisi ile yangına müdahale edildi. Çok sayıda vatandaşın da destek olduğu çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık yarım saatte yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da otluk alanda çıkan yangın yerleşim yerine sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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