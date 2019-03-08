Son Dakika Haberleri: Datça'da Renkli Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Datça'da Renkli Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

51 dakika önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleşen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Datça'da Renkli Dünya Kadınlar Günü Kutlaması, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleşen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan Datçalı kadınların, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladıkları gösteriler ve halk oyunları büyük beğeni topladı.

Etkinlikte konuşan Datça Kaymakamı Mesut Çoban, "Toplumun yapısını güçlendiren, şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru ve toplumun temel taşı olan kadınlar daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Ailesi, ülkesi ve milleti için yaptığı fedakarlıklarla; sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısı güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımız her türlü takdiri hakketmektedir. Ne mutlu ki bize; milletçe tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız.

Bu vesile ile başta şehit ve gazi anneleri ile eşleri olmak üzere yürekleri sevgi dolu tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar; sağlıklı, başarılı ve huzurlu günler dilerim" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

8 Mart, Muğla, Datça, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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