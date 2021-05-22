Datça'da rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Datça'da rüzgar etkili oluyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, etkili oluyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, etkili oluyor. Datça'da dün başlayan rüzgar, bugün de etkisini sürdürdü. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkçı ve gezi tekneleri, kuzeyden esen rüzgarlara karşı kısmen korunaklı olan Datça Limanı'na sığındı. İskele Mahallesi Dr. Turgut Dündar Caddesi'nde, dalları budanmadığı için kuvvetli rüzgara dayanamayan yol kenarındaki bir begonvil ağacı kökünden devrildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, caddenin boş olması ve yol kenarında park halinde otomobillerin bulunmaması olası bir kaza ve zararın yaşanmasını önledi.



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