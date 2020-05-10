Datça'da şehit anneleri ve asırlık çınarların günü kutlandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 10 Mayıs Anneler Günü'nde şehit anneleri ile ilçede yaşamlarını sürdüren 104 yaşında iki anne unutulmadı.

İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğinde, ülke genelinde 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 529 annenin anısına Sakarya ilinde tesis edilen, 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda adlarına fidan dikilen, Emine Dudu Tekin (104) ve Fatma Uyan'ın (104), Fidan Dikim Sertifikaları İlçe Kaymakamı Mesut Çoban tarafından verildi. Muğla Valisi Esengül Civelek'in imzasını taşıyan, fidan diktim sertifikaları ile birlikte, iki asırlık çınara, Datça Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından birer ramazan gıda paketi ile Kaymakam Mesut Çoban tarafından birer gül verildi. Kaymakam Çoban, şehit Ersoy Yorulmaz ile Şehit Rasim Aydın'ın ilçede yaşamlarını sürdüren ailelerini ziyaret etti. Kaymak Ersoy, şehit Ersoy Yorulmaz'ın 80 yaşındaki annesi Nurten Yorulmaz ile şehit Rasim Aydın'ın annesi Nuriye Aydın'ın (94) Anneler Günü'nü kutlayarak onlara gül ve çeşitli hediyeler verdi.