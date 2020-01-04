Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı - Son Dakika

Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı

7 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre; Datça'da belirli aralıklarla Kargı Yolu Caddesi Mandalya mevkii Çekek Yeri Tepesine gidip gelen bir gruptan şüphelenen çevre sakinleri, durumu polise ihbar etti. Dün sabaha karşı bölgede tertibat alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda A.Ç. (43), E.G. (42), Ş.Ç. (38), B.Ç. (23), C.T. (46) ve Y.A. (33) isimli şüphelileri kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.


Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde Datça Adliyesine sevk edildi. Sorguları tamamlanan şüphelilerin tamamı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3 yaşındaki çocuğun mesanesinden çıkan taş şaşırttı
Definecilere yerin 35 metre altında suçüstü Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi

Son Dakika Haberleri
21:05 ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına roket düştü - Son Dakika Haber
21:03 Bakırköy'de korkutan yangın: Ahşap bina alev alev yandı - Son Dakika Haber
21:02 Yamaçtan düşen avcı, nefes kesen operasyonla kurtarıldı - Son Dakika Haber
20:57 Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına havan toplu saldırı - Son Dakika Haber
20:52 Süleymani'nin Kerbela'daki cenaze törenine binlerce kişi katıldı - Son Dakika Haber
20:51 Otel odasındaki cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı! Erkeğin, kadını vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi - Son Dakika Haber
20:15 Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 21:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça'da suçüstü yakalanan 6 defineci serbest kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]