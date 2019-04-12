Son Dakika Haberleri: Datça'da Tanrıça Heykellerine Saldırı

Datça'da Tanrıça Heykellerine Saldırı

36 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine yönelik saldırıda 2 heykel tamamen 2'si ise kısmen zarar gördü.

Datça'da Tanrıça Heykellerine Saldırı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin (UKKSA) bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine yönelik saldırıda 2 heykel tamamen 2'si ise kısmen zarar gördü.

Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nde oluşturulan ortak çalışma gruplarında yer alan yerli ve yabancı heykeltıraşların, 9 yıllık çalışmaları sonucunda hayallerindeki tanrıça figürlerini mermerde şekillendirerek ortaya çıkardıkları heykellerden 200'ü, UKKSA'nın bahçesinde oluşturulan açık hava müzesinde sergilenip satışa sunuldu.

UKKSA'nın bahçesindeki açık hava müzesinde sergilenen ve her yıl yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tanrıça heykelleri, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. 200 mermer heykelden 2'si tamamen, 2'si ise kısmen parçalandı. Jandarma ekipleri saldırganın belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 12:32 Kaynak: İHA
Muğla, Datça, 3. Sayfa
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