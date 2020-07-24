Datça'da taze badem hasadı başladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, taze badem (süt badem) hasadına başlandı. Datça Yarımadası'nın Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı, Yazı ve Yaka Mahalleri'nde toplanan taze bademler, pazar tezgahlarında yerini aldı.

Datça ilçesindeki badem bahçelerinde taze badem hasadı nedeniyle hareketlilik yaşanıyor. Türkiye'nin en kaliteli ve en lezzetli badem çeşitleri arasında gösterilen taze nurlu bademin kilogramı 100-150, ak bademin kilogramı ise 50-70 TL arası fiyatlarla satışa çıktı. Temizlenmemiş ve kırılmamış ak bademin kilogramı ise pazarda 10 TL'ye satılıyor.

Ocak ve şubat aylarında çiçek açan badem ağaçları, ilk kez mart ayında çağla bademleriyle tüketiciyle buluşurken, temmuz ayının son haftasında süt ya da buzlu olarak da adlandırılan taze badem, ağustos ve eylül aylarında da kuru badem hasadı ile üreticinin yüzünü güldürüyor.Datça'nın en önemli gelir kaynakları arasında yer alan badem yetiştiriciliği ilçe genelinde 1200 hektarlık alanda yapılıyor. Datça'da her yıl 800 ton civarında çağla badem, bin 500 ton civarında süt ve kuru badem üretimi gerçekleştiriliyor. Şimdilerde ise taze badem hasadı yapılıyor.TESCİL İÇİN BAŞVURU YAPILDI Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan , Datça'nın en ünlü nurlu bademinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü 'ne başvuru yapıldığını söyledi. 27 Ocak 2016 tarihinde yapılan başvuru işlemlerinin halen sürdüğünü ve analiz raporların ardından nurlu bademin tescillenmesinin beklendiğini ifade eden Ercan, bu yıl içerisinde ak badem için de aynı tescil başvurusunun yapılacağını müjdeledi.TAZE BADEM SADECE 20 GÜN DEVAM EDİYORSındılı badem üreticisi Nurettin Güçlü (47) badem ağaçları ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirtip, "Şubat aylarında çiçek açan ağaçlar mart aylarında ilk meyvelerini çağla badem olarak veriyor. Temmuz ayının sonlarında kabukları açılmaya başlayınca ilk olarak taze badem hasadı yapılıyor. Ağustos ayı sonlarına kadar toplanan bademler ise kırılıp, kuru badem olarak piyasa veriliyor. Bu mevsimde buzlu badem de denilen taze bademler toplanıyor. Buradaki taze bademler orijinaldir. Dışarıdakiler kuru bademle yapılıyor. Eğer biri taze badem istiyorsa, bunu sadece Datça'da ya da badem yetiştiren yerlerde bulabilir. Taze badem sadece 20 gün kadar devam eder. Açıldıktan sonra içleri siyahlaşır. Taze bademi günlük tüketmek mümkündür. Buzda, dolapta uzun süre saklanabilir" dedi.SÜT BADEMLER SATIŞA ÇIKTI

Karaköy'den mevsimin ilk taze bademini üretici pazarına getiren 55 yaşındaki Fatma Yedikat ise "Taze bademleri bugün sabah saat 04.00'de topladık. Süt bademler ilk kez satışa çıkıyor. Ak badem ve nurlu bademler bu yıl da çok güzel ve lezzetli. Havalar bu yıl serin geçtiği için tarlada rahat bir çalışma ortamı buluyoruz" dedi.