Datça'da tekne motoru hırsızları yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde tekne motoru çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumalı Mahallesi Palamutbükü Sokak mevkiinde 3 adet tekne motoru çalınması olayı ile ilgili yürütülen soruşturma esnasında bölgede detaylı kamera araştırması yapıldı. Kamera ve PTS görüntülerinde şüphelenilen 48 plaka bir araç Cumali Mahallesi Palamutbükü mevkiinde durduruldu. Yapılan kontrol neticesinde suçta kullanıldığı değerlendirilen motor sökme anahtarları ele geçirildi. Araçta bulunan şahıslar tekne motorlarını çaldıklarını itiraf ederken, Datça Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile araç içerisinde bulunan Serdar Ç., Besin T. ve Atalay V. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA