Datça'da teknenin yanaşırken çarptığı yangın musluğunda hasar oluştu - Son Dakika
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Datça'da teknenin yanaşırken çarptığı yangın musluğunda hasar oluştu

26.07.2022 13:25
Datça'da teknenin yanaşırken çarptığı yangın musluğunda hasar oluştu

Datça'da bir teknenin kıyıya yanaştırılırken çarptığı yangın musluğunda hasar meydana geldi.

Datça'da bir teknenin kıyıya yanaştırılırken çarptığı yangın musluğunda hasar meydana geldi.

Datça Yat Limanı'na demirleyen bir tekne kıyıya yanaştırıldığı sırada yangın musluğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören musluğun suyu yola akmaya başladı.

Limandaki işletmecilerden Sayıl Günay, suyun uzun süre boşa aktığını iddia ederek durumu protesto etti.

Datça Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi görevlileri bölgenin suyunu keserek patlağı tamir etmeye çalıştı. Tamir edilemeyen yangın musluğu kenara alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da teknenin yanaşırken çarptığı yangın musluğunda hasar oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da teknenin yanaşırken çarptığı yangın musluğunda hasar oluştu - Son Dakika
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