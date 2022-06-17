İskele Mahallesi Atatürk Caddesi 'ndeki bir telefon bayisinden 7 bin lira karşılığında telefon alan S.A. (28), ücretini havale yaptığını söyleyerek internet bankacılığından sahte dekontu telefonu satan bayiye gönderip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Datça'da telefon bayisinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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