Son Dakika Haberleri: Datça'da Trafik Kazası 2 Kişi Ağır Yaralandı

Datça'da Trafik Kazası 2 Kişi Ağır Yaralandı

45 dakika önce

Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpuışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ağır yaralandı.

Datça'da Trafik Kazası 2 Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Muğla'nın Datça ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpuışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan her iki sürücü de tedaviye alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza akşam saatlerinde, Datça- Marmaris Karayolu Balıkaşıran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Marmaris istikametinden Datça istikametine seyir halinde olan 65 yaşındaki Osman A. yönetimindeki 48 SN 713 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan Nazmi A. (41) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı araçlar henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulanslarla ağır yaralanan her iki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Muğla, Datça, Güncel
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